Comunali a Genova vittoria al primo turno per Salis Ravenna al centrosinistra e Taranto al ballottaggio

Si sono chiuse oggi le urne per le elezioni comunali in Italia, con risultati significativi. A Genova, Salis conquista la vittoria al primo turno, mentre a Ravenna il centrosinistra festeggia il successo. A Taranto si andrà invece al ballottaggio. Le elezioni hanno coinvolto 9 Comuni siciliani e 117 di altre regioni, segnando un momento cruciale per la politica locale.

Urne chiuse alle 15 per l'elezione diretta die sindaci e il rinnovo dei consigli comunali in 9 Comuni della Sicilia e 117 Comuni di Regioni a statuto ordinario

