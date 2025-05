Comunali a Genova affluenza del 3918% in lieve crescita rispetto alle Regionali di ottobre

Le elezioni comunali a Genova hanno registrato un'affluenza del 39,18%, in lieve crescita rispetto alle regionali di ottobre. Nel giugno 2022, la partecipazione era stata del 44,1%, sebbene si fosse votato in un solo giorno. La Bassa Valbisagno ha registrato una partecipazione ai minimi storici. Intanto, i candidati Piciocchi e Salis hanno approfittato delle giornate in famiglia per consolidare il loro legame con gli elettori.

Nel giugno 2022 l'adesione era stata del 44,1%, ma si era votato in un solo giorno. Partecipazione ai minimi in Bassa Valbisagno. Le giornate in famiglia di Piciocchi e Salis...

