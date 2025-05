Comunali 2025 Salis vince a Genova Piciocchi la chiama al telefono per le congratulazioni Orlando | Premiata l’unità e l’offerta di cambiamento | Diretta | Speciale Elezioni

Nelle elezioni comunali del 2025, il centrosinistra trionfa a Genova con la vittoria di Salis, che supera il 52% dei consensi. Il candidato del centrodestra, Piciocchi, la chiama per congratularsi, mentre Orlando celebra l'importante risultato, simbolo di unità e cambiamento. La folla festante al point elettorale testimonia l'entusiasmo per questa nuova era politica nella città ligure.

Folla al point elettorale della candidata del centrosinistra. La candidata del centrosinistra oltre il 52%, quasi 10 punti percentuali in più rispetto al candidato del centrodestra. Sarà lei la futura sindaca di Genova... 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Comunali 2025, Salis vince a Genova. Piciocchi la chiama al telefono per le congratulazioni. Orlando: “Premiata l’unità e l’offerta di cambiamento” | Diretta | Speciale Elezioni

