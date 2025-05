Comunali 2025 Salis vince a Genova | Ora la politica sia di esempio Piciocchi | Collaboreremo con spirito di lealtà | Dati | Reazioni | Speciale Elezioni

Silvia Salis trionfa alle elezioni comunali di Genova con oltre il 51% dei voti, superando il suo rivale Piciocchi di quasi 8 punti percentuali. La nuova sindaca dedica la vittoria a suo padre e invita alla collaborazione nelle istituzioni. Le reazioni politiche, tra cui quelle di Orlando del PD, evidenziano l’importanza dell’unità e di un cambiamento significativo. Un'analisi dei dati e delle reazioni ai risultati elettorali.

Vince le elezioni a Genova Silvia Salis, con oltre il 51% dei voti, quasi 8 punti percentuali in più rispetto a Piciocchi. Sarà lei la futura sindaca del capoluogo ligure: “Dedico la vittoria a mio padre”. Orlando, Pd: “Premiata l’unità e l’offerta di cambiamento”... 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Comunali 2025, Salis vince a Genova: “Ora la politica sia di esempio”. Piciocchi: “Collaboreremo con spirito di lealtà” | Dati | Reazioni | Speciale Elezioni

