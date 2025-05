Comunali 2025 Salis 5275% Piciocchi al 4296% la chiama al telefono per congratularsi della vittoria Orlando | Premiata l’unità e l’offerta di cambiamento | Diretta | Speciale Elezioni

Nelle elezioni comunali del 2025 a Genova, il centrosinistra celebra la vittoria di Salis, che ha ottenuto 5275 voti, mentre Piciocchi si ferma a 4296. Dopo aver ricevuto congratulazioni telefoniche dal suo rivale, Salis si preannuncia come una portatrice di cambiamento e unità. La partecipazione è stata alta anche in altri comuni liguri, tra cui Rossiglione e Vallecrosia.

Folla al point elettorale della candidata del centrosinistra. Il candidato del centrodestra Piciocchi ha già telefonato a Salis, futura sindaca di Genova, per congratularsi della vittoria. In Liguria si è votato anche in altri Comuni: Rossiglione, Orero, Vallecrosia e Sassello

Comunali a Genova, il ritorno di Schlein per la volata finale di Salis. Incerto lo sbarco in città di Meloni per Piciocchi - In vista delle elezioni comunali a Genova, il clima si fa incandescente: Elly Schlein torna in città per sostenere il candidato del centrosinistra, Salis, mentre Giorgia Meloni potrebbe collegarsi da remoto per supportare Piciocchi.

Piciocchi vs Salis, la sfida per il Comune di Genova vista dai social network - I piciocchi e Salis si sfidano sui social network per la corsa alla fascia di sindaco di Genova. Il confronto, in programma il 25 e 26 maggio, rappresenta l'ultima occasione per valutare chi, tra i due principali candidati, saprà convincere cittadini e sostenitori attraverso qualità e quantità di engagement online.

Comunali: sfida a due per Palazzo Tursi, Piciocchi e Salis lanciano le loro priorità per la città - A meno di un mese dal voto, la corsa per il nuovo sindaco di Genova si intensifica con una sfida a due tra Piciocchi e Salis.

