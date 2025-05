Comunali 2025 la prima sezione scrutinata arriva da Nola

Nola apre il sipario sulle Elezioni Comunali 2025 in provincia di Napoli, con la prima sezione scrutinata che svela un risultato incerto. I candidati sindaco Antonio Ciniglio e Andrea Ruggiero si trovano appaiati, entrambi al 50%, promettendo una competizione avvincente per la leadership della città . Seguiamo gli sviluppi di questa contesa elettorale.

