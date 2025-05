Comunali 2025 in corso lo spoglio Voti reali 325 sezioni su 653 | Salis 5275% Piciocchi al 4296% la chiama al telefono per congratularsi della vittoria | Diretta | Speciale Elezioni

Inizia lo spoglio delle comunali 2025 a Genova, con 325 sezioni scrutinate su 653. Salis registra 5275 voti, mentre Piciocchi si attesta a 4296; la vittoria sembra a portata di mano e il candidato al telefono si congratula. L'affluenza alle urne ha raggiunto il 51,92%, in aumento rispetto al 2022. Le elezioni si sono svolte in 5 località liguri, segnando un'importante partecipazione popolare.

Alla chiusura delle urne nel capoluogo ligure alle 15 l'affluenza definitiva è stata del 51,92% in aumento rispetto al 44,17% dell'ultima tornata elettorale nel 2022 quando si votò solo domenica. In Liguria si è votato in 5 località per la scelta del sindaco o della sindaca: oltre che a Genova, anche a Rossiglione, Orero, Vallecrosia e Sassello...

