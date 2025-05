Comunali 2025 in corso lo spoglio Affluenza a Genova | 5232% 459 sezioni su 653 primi exit-poll su Genova | Salis al 53-57% | Diretta | Speciale Elezioni

Inizia lo spoglio per le comunali 2025 a Genova, con un'affluenza di 5.232 su 459 sezioni su 653. I primi exit poll indicano un incremento al 5.357. In Liguria, le elezioni coinvolgono anche Rossiglione, Orero, Vallecrosia e Sassello, per la scelta dei nuovi sindaci. Segui la nostra diretta speciale per aggiornamenti in tempo reale sui risultati e sulle reazioni.

In Liguria si è votato in 5 località per la scelta del sindaco o della sindaca: oltre che a Genova, anche a Rossiglione, Orero, Vallecrosia e Sassello

Elezioni comunali Genova 2025: tutte le liste e i candidati - Genova si prepara alle elezioni comunali del 2025, in programma il 25 e 26 maggio. Con sette candidati sindaci, di cui quattro donne, e 17 liste in competizione, i cittadini saranno chiamati a scegliere il nuovo leader della città.

Comunali: Giorgetti, "Città è cresciuta, Piciocchi soluzione migliore per Genova" - In vista delle comunali, il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha espresso il suo fermo sostegno a Marco Piciocchi, definendolo la migliore soluzione per Genova.

Elezioni comunali, urne chiuse: al via lo spoglio - Sono stati 117 i comuni delle regioni a statuto ordinario e nove i comuni commissariati della Sicilia chiamati all'elezione diretta del sindaco e al rinnovo dei consigli comunali. Tre i capoluoghi di ...

Elezioni comunali 2025, urne chiuse. Al via lo spoglio del primo turno - Alle ore 15 di oggi, lunedì 26 maggio, si sono chiusi i seggi in 126 comuni italiani per il primo turno delle elezioni amministrative. Dopo il Friuli Venezia Giulia ad aprile e il Trentino Alto Adige ...

Risultati Elezioni Comunali 2025 Nord/ Diretta spoglio Rozzano, Desio, Saronno, Cernusco: i sindaci eletti - Risultati Elezioni Comunali 2025 nel Nord Italia: diretta sindaci eletti nei Comuni di Desio, Saronno, Rozzano, Cernusco, Santa Maria di Sala ...