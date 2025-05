Comunali 2025 in corso lo spoglio Affluenza a Genova | 5192% Proiezioni | Salis al 541% Piciocchi al 394% | Diretta | Speciale Elezioni

Inizia lo spoglio delle elezioni comunali 2025 a Genova, dove l'affluenza ha raggiunto il 51,92%, superando il 44,17% delle precedenti votazioni. Dalle prime proiezioni, Marco Salis si attesta al 54,1%, mentre il candidato Sergio Piciocchi registra il 39,4%. Contestualmente, si è votato anche in cinque altri comuni liguri, tra cui Rossiglione, Orero, Vallecrosia e Sassello. Segui la diretta speciale per ulteriori

In Liguria si è votato in 5 località per la scelta del sindaco o della sindaca: oltre che a Genova, anche a Rossiglione, Orero, Vallecrosia e Sassello. Alla chiusura delle urne nel capoluogo ligure alle 15 l’affluenza definitiva è stata del 51,92% in aumento rispetto al 44,17% dell'ultima tornata elettorale nel 2022 quando si votò solo domenica... 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Comunali 2025, in corso lo spoglio. Affluenza a Genova: 51,92%. Proiezioni: Salis al 54,1%, Piciocchi al 39,4% | Diretta | Speciale Elezioni

Risultati elezioni comunali 2025 in diretta: exit poll, proiezioni e spoglio delle amministrative in tempo reale - A Genova Silvia Salis (centrosinistra) vicina alla vittoria al primo turno. Il dem Barattoni ipoteca la poltrona da sindaco a Ravenna. A Taranto Pietro Bitetti (Pd) in vantaggio su Luca Lazzaro (Centr ... 🔗quotidiano.net scrive

Elezioni comunali ad Assisi, in corso gli scrutini dopo la chiusura dei seggi. I dati - Leggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni comunali ad Assisi, in corso gli scrutini dopo la chiusura dei seggi. I dati ... 🔗Come scrive tg24.sky.it

Elezioni Comunali 2025 in provincia di Como: spoglio in corso ad Asso, Binago e Cirimido - In provincia di Como sono 3 i Comuni che oggi eleggeranno il loro sindaco, parliamo di Cirimido, Asso e Binago. 🔗quicomo.it scrive