Comunali 2025 il centrosinistra regge nei capoluoghi Crolla il M5S centrodestra a due velocità

Il primo turno delle elezioni comunali 2025 segna una netta resistenza del centrosinistra, che riconquista città chiave come Genova e Ravenna. Tuttavia, il Movimento 5 Stelle registra un significativo calo, mentre il centrodestra mostra una performance disomogenea. Le città di Taranto e Matera rimangono contese e si preparano al ballottaggio dell'8 e 9 giugno, promettendo ulteriori colpi di scena.

Il primo turno delle elezioni amministrative 2025 si chiude con il centrosinistra che finora riconquista Genova e Ravenna, mentre a Taranto e Matera la partita resta aperta e si deciderà al ballottaggio in programma l’8 e 9 giugno. Nella giornata di lunedì 26 maggio, quando alle 15 si sono chiusi i seggi in 126 comuni italiani, i riflettori erano puntati sui quattro capoluoghi di provincia chiamati a scegliere il nuovo sindaco e i consiglieri comunali, in una tornata che ha visto un’affluenza sostanzialmente stabile al 56,3%. Dopo settimane di campagna elettorale segnata da polemiche, alleanze trasversali e crisi politiche locali, il voto ha restituito una fotografia chiara nei centri del Nord, mentre nel Sud si preannunciano duelli all’ultimo voto... 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Comunali 2025, il centrosinistra regge nei capoluoghi. Crolla il M5S, centrodestra a due velocità

