Comunali 2025 | i risultati delle elezioni a Orta Nova Lesina Carapelle e Castelluccio dei Sauri

Il 26 maggio 2025, si sono chiuse le urne per le elezioni comunali a Orta Nova, Lesina, Carapelle e Castelluccio dei Sauri. A partire dalle 15, è iniziato lo spoglio dei voti nelle rispettive sezioni elettorali, segnando un momento cruciale per l'orientamento politico di questi comuni pugliesi. Scopriamo insieme i risultati e le implicazioni per il futuro di queste comunità .

Alle 15 di oggi 26 maggio, contestualmente alla chiusura delle urne è cominciato lo spoglio dei voti nelle 16 sezioni di Orta Nova, l'unico comune foggiano della tornata elettorale sopra i 15mila abitanti, nelle 6 sezioni di Lesina, nelle cinque di Carapelle e nelle due Castelluccio dei Sauri.

A Orta Nova arriva il sottosgretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri - Venerdì 16 maggio, Orta Nova ospiterà il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. 🔗continua a leggere

Commissione antimafia: candidato di Orta Nova ed ex assessore giudicato 'impresentabile' - Tra i 23 candidati consiglieri comunali considerati 'impresentabili' dalla commissione antimafia, figura anche un ex assessore di Orta Nova, giudicato inappropriato per le sue precedenti vicende. 🔗continua a leggere

A Orta Nova la scrittrice Malusa Kosgran presenta il suo nuovo libro - Sabato 24 maggio alle 21, Orta Nova ospiterà Malusa Kosgran, autrice e illustratrice, per presentare il suo nuovo libro durante la rassegna ‘Ink&drink’ presso il ‘Lefty’. 🔗continua a leggere

