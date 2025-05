Comunali 2025 grande equilibrio a Volla

Le Elezioni Comunali 2025 a Volla si caratterizzano per un intenso equilibrio tra i candidati. Dopo lo scrutinio di 4 sezioni su 20, Giuliano Di Costanzo guida con il 28.97%, seguito da Pasquale Di Marzo al 26.83% e Pasquale Donato al 25.29%. La competizione si preannuncia avvincente e con risultati incerti.

Grande equilibrio a Volla per le Elezioni Comunali 2025. Tre candidati sindaco si distanziano di poco dopo 4 sezioni scrutinate su 20. A condurre momentaneamente è Giuliano Di Costanzo con il 28.97%, tallonato da Pasquale Di Marzo con il 26.83%. Terza piazza per Pasquale Donato con il 25.29%... 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Comunali 2025, grande equilibrio a Volla

Risultati elezioni comunali 2025 in diretta: exit poll, proiezioni e spoglio delle amministrative in tempo reale - A Genova Silvia Salis (centrosinistra) vicina alla vittoria al primo turno. Il dem Barattoni ipoteca la poltrona da sindaco a Ravenna. A Taranto Pietro Bitetti (Pd) in vantaggio su Luca Lazzaro (Centr ... 🔗Da quotidiano.net

Elezioni Comunali 2025, risultati affluenza ore 23: bassa/ Diretta voto Genova, Ravenna, Taranto e Matera - Elezioni Comunali 2025, affluenza e diretta risultati di domani: quando, dove e come si vota alle Amministrative. Genova, Matera, Taranto e Ravenna ... 🔗ilsussidiario.net scrive

Elezioni comunali 2025 in Lombardia: i Comuni e i candidati sindaco. Affluenza definitiva del 52,17% - I cittadini sono stati chiamati al voto in 18 città, domenica 25 e lunedì 26 maggio. Solo quattro i Comuni sopra i 15mila abitanti e che rischiano il ballottaggio, l’8 e il 9 giugno ... 🔗Scrive ilgiorno.it

SCP Gianfranco Viesti: L'autonomia differenziata: il grande baratto