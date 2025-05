Comunali 2025 Elly Schlein esulta | La destra guarda i sondaggi noi vinciamo le elezioni

Nel contesto delle elezioni comunali del 2025, Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, esulta per le vittorie al primo turno a Genova e Ravenna con i candidati Silvia Salis e Alessandro Barattoni. Mentre la destra si concentra sui sondaggi, Schlein sottolinea l'importanza di una campagna elettorale centrata sulle persone, augurando un buon lavoro ai neoeletti e confermando la forza del suo partito.

«Dopo una bellissima campagna elettorale tra le persone» per le elezioni comunali 2025 «arrivano due straordinarie vittorie al primo turno a Genova e Ravenna con Silvia Salis e Alessandro Barattoni, a cui va il nostro abbraccio e l’augurio di buon lavoro». A dirlo è la segretaria del Partito democratico Elly Schlein, dopo i primi risultati del voto di ieri e oggi, domenica 25 e lunedì 26 maggio, e a spoglio ancora in corso. «Il Pd che cresce di 8 punti rispetto alle ultime elezioni ed è primo partito – ha proseguito -. Vinciamo anche ad Assisi con Valter Stoppini e a Taranto andremo al ballottaggio in netto vantaggio... 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Comunali 2025, Elly Schlein esulta: «La destra guarda i sondaggi, noi vinciamo le elezioni»

