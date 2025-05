Comunali 2025 a Casavatore avanti Celaj

Alle comunali del 2025 a Casavatore, Fabrizio Celaj emerge in testa con il 50.56% dei voti, seguito da Vito Marino al 46.33%. Con solo il 3.11%, Mauro Muto si posiziona distante dagli altri candidati. I risultati, dopo lo scrutinio di due sezioni su ventuno, delineano un quadro competitivo per il futuro politico della città.

