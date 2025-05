Comprare casa a Monza San Rocco-Sant’Alessandro il quartiere più richiesto

Comprare casa nel quartiere San Rocco-Sant'Alessandro di Monza rappresenta un'opportunità intrinsecamente allettante. Questo territorio, emerso tra i più richiesti in Italia secondo uno studio di Idealista, attira l'attenzione per la sua vivacità e qualità della vita. L'analisi dei prezzi medi al mq rivela un mercato immobiliare dinamico, rendendo San Rocco-Sant'Alessandro una scelta ideale per chi desidera investire in un'abitazione di prestigio.

Il mercato immobiliare di Monza è davvero molto particolare se si tiene conto di uno studio effettuato da Idealista per valutare quali siano i quartieri più richiesti e più costosi in Italia per comprare casa. L’analisi valuta i prezzi medi al mq di ogni città e soprattutto si basa sul cosiddetto indice di domanda relativa. Si tratta di un parametro che racchiude la pressione della domanda sull’offerta calcolando tutte le richieste di contatto per gli annunci pubblicati. In merito a questo dato il quartiere più richiesto per comprare casa a Monza è San Rocco-Sant’Alessandro con 3,8 di indice di domanda relativa... 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Comprare casa a Monza, San Rocco-Sant’Alessandro il quartiere più richiesto

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Comprare casa a Monza: i quartieri più in crescita - Le quotazioni sono aumentate del 3,6% in zona Grazie Vecchie, via Lecco, San Gerardo, Boschetti e via Bergamo. Comprare casa a Monza: chi sale e chi scende tra i quartieri «Nell’ultimo periodo ... Riporta ilcittadinomb.it

Comprare o affittare casa a Monza e Brianza sta diventando sempre più caro - Come nel resto della regione anche a Monza comprare casa costa di più: 2.950 euro/mq con un aumento dell’8,7% rispetto all’anno precedente. Se guardiamo i dati provinciali (esclusa la città ... Secondo mbnews.it

Monza: quanto costa comprare casa (o affittarla). Nuovo e usato, le cifre - Cologno Monzese e Sesto San Giovanni: Monza si conferma molto ambita". Prezzi più bassi in provincia, in particolare a Est: trovare una casa nuova ad Aicurzio, Bellusco, Camparada o Cornate varia ... Secondo ilgiorno.it

? Stai perdendo SOLDI e TEMPO! Sai perchè? - Vendere Casa Monza