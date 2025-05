Comportiamoci bene … per invecchiare meglio evento all' insegna della prevenzione targato Lions

"Comportiamoci bene … per invecchiare meglio!" è l'incontro dedicato alla prevenzione primaria, organizzato dal Lions Club Messina Ionio, presieduto da Mariangela Giammella, in collaborazione con l'Università della Terza Età di Messina, guidata da Basilio Maniaci. Questo evento mira a promuovere stili di vita sani e consapevoli, fondamentali per un invecchiamento sereno e attivo, coinvolgendo la comunità in un dialogo costruttivo sulla salute e il ben

