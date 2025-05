Compagni di scuola all’Istituto Duca d' Aosta | si ritrovano 60 anni dopo

A 60 anni dal diploma, i compagni di scuola dell'Istituto Duca d'Aosta si sono riuniti a Firenze per una cerimonia emozionante. Il 26 maggio 2025, il Salone de' Dugento di Palazzo Vecchio ha accolto questi ex studenti, che hanno rivissuto ricordi indimenticabili e celebrato un legame che il tempo non ha spezzato, alla presenza dell’Assessora all'Educazione del Comune.

Firenze, 26 maggio 2025 – Si diplomavano Ragionieri e Periti Commerciali esattamente 60 anni fa, e pochi giorni fa si sono ritrovati – emozionatissimi – nel Salone de' Dugento di Palazzo Vecchio, per condividere una cerimonia toccante in loro onore, alla presenza dell'Assessora all'Educazione del Comune di Firenze Benedetta Albanese. Sono passati sei decenni da quel lontano anno scolastico 1964-65, ma per gli ex alunni della classe "V D" dell'Istituto Duca D'Aosta di Firenze, il tempo sembra essersi fermato. Oltre venti erano allora, in un'aula dove solo due ragazze condividevano i banchi con tanti ragazzi: i "Ducaioli", come venivano affettuosamente chiamati a Firenze...

