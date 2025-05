Como sotto assedio turistico | disagi per i residenti e bus parcheggiato su 5 stalli blu

Como, nota per la sua bellezza e le manifestazioni estive, si trova al centro di un assedio turistico che genera disagi per i residenti. Durante un intenso fine settimana, il traffico e la carenza di parcheggi si sono accentuati, con un bus parcheggiato su cinque stalli blu e molte segnalazioni da parte della popolazione locale. Una situazione che richiede attenzione per bilanciare turismo e qualitĂ della vita.

Fine settimana intenso a Como, complice il grande afflusso di turisti attratti dalle manifestazioni in corso e dalla bella stagione. La cittĂ , giĂ messa a dura prova dal traffico e dalla carenza di parcheggi, ha vissuto giornate complicate, con numerose segnalazioni da parte dei residenti...

