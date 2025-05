Como la solita nota | ubriaca molesta e fuori controllo Scatta la denuncia

Sabato pomeriggio, la polizia di stato di Como ha denunciato una 48enne di origine tanzaniana per una serie di infrazioni legate al suo comportamento molesto e irrispettoso. Già nota per precedenti simili, la donna è stata accusata di resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le generalità e violazione delle norme sul permesso di soggiorno, evidenziando un problema persistente di ubriachezza in pubblico.

Como, mamma ubriaca abbandona la figlia di 10 anni in spiaggia per appartarsi con un uomo: denunciata - Si è ubriacata e ... È accaduto a Como la scorsa domenica 22 agosto, dove una donna di 40 anni russa residente a Segrate è stata denunciata dalla polizia. A notare che qualcosa non andava ... Riporta ilgazzettino.it