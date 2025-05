Commemorazione del Conte di Reano Francesco Michelangelo Dal Pozzo

Il 1° giugno 2025, la comunità si riunirà per commemorare il conte di Reano, Francesco Michelangelo Dal Pozzo. L'evento, organizzato dal Comitato per la tutela del patrimonio e delle tradizioni dell'Associazione Internazionale Regina Elena Odv, gode del patrocinio di importanti istituzioni locali, unendo cittadini e autorità nel celebrare la memoria e l'eredità culturale di una figura storica significativa per il Piemonte.

Domenica 1 giugno 2025 il Comitato per la tutela del patrimonio e delle tradizioni dell'Associazione Internazionale Regina Elena Odv, con il Patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte, della Città Metropolitana di Torino, dell'Unione Comuni Montani Val Sangone e dei Comuni di Reano, Cisterna...

