Commedia in vernacolo Addò ste’ l’amor? il 29 maggio 2025 a Castellaneta

Il 29 maggio 2025, il Gruppo A.N.S.P.I. “Don Nunzio Picaro” di Castellaneta presenterà la nuova commedia in vernacolo dal titolo “Addò ste’ l’amor?” al CineTeatro Valentino. Dopo il grande successo del “Superminifestival 2025”, l'attesa per questo nuovo spettacolo promette di coinvolgere il pubblico in una serata all'insegna del teatro e della tradizione locale.