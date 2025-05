Come si sono svolti i festeggiamenti sul lungomare del Napoli campione d’Italia L’arcivescovo | Non è solo un trofeo è un canto collettivo

I festeggiamenti sul lungomare di Napoli per il trionfo del campionato sono stati un'incredibile manifestazione di gioia collettiva. L’arcivescovo sottolinea l'importanza di questo momento non solo come un trofeo, ma come un canto che unisce la comunità. Antonio Conte, allenatore del Napoli, esprime la profonda connessione tra la squadra e la città, evidenziando l’amore reciproco che caratterizza questa storica relazione.

" Questa è una piazza meravigliosa, che dà tanto e chiede tanto. Le abbiamo dato tutto quello che avevamo ". Parola di Antonio Conte, allenatore del Napoli campione d'Italia. Il legame tra la squadra e la città è da sempre uno dei caratteri distintivi del contesto in cui si muovono tutti i protagonisti. Napoli in campo, Napoli sugli spalti, Napoli in panchina, Napoli nello spogliatoio, Napoli che scende nelle strade. Come si sono svolti i festeggiamenti sul lungomare del Napoli campione d'Italia. L'arcivescovo: "Non è solo un trofeo, è un canto collettivo" Poco fa due bus scoperti hanno portato la squadra sul lungomare Caracciolo...

