Come integare l’AI nei processi aziendali

L'intelligenza artificiale sta trasformando il panorama aziendale, diventando non solo uno strumento tecnologico, ma una nuova lingua per il pensiero manageriale. Marco Fazzin sottolinea l'importanza di integrare l'AI nei processi decisionali con consapevolezza e metodo per garantire un vantaggio competitivo alle imprese, rendendole pronte ad affrontare le sfide future. Scopriamo come implementare efficacemente questa rivoluzione nei processi aziendali.

"L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE non è solo una leva tecnologica: è una nuova grammatica del pensiero manageriale. Le imprese che sapranno integrarla nei processi decisionali in modo consapevole, con visione e metodo, saranno quelle in grado di creare un vantaggio competitivo duraturo", dice Marco Fazzini, direttore commerciale di Timenet. La società offre soluzioni di connettività Internet e voce a professionisti e aziende, grazie a una rete di partner tecnologici distribuiti su tutto il territorio nazionale. Per un uso consapevole dell'intelligenza artificiale, Beliven e Studio Fazzini Holzmiller & Partners organizzano l'evento "AI & Business Evolution", giovedì 29 maggio, ore 17, a Villa Tolomei, a Firenze...

