Come gli uomini si sono presi la scena sul red carpet di Cannes 2025

Nel 2025, il red carpet di Cannes ha rivoluzionato le sue regole, vietando ufficialmente la nudità e ponendo un freno all'originalità femminile. Tuttavia, in un ironico ribaltamento di situazioni, gli uomini hanno colto l'occasione per brillare, portando sul tappeto rosso look audaci e creativi. In questo articolo esploreremo come gli uomini si siano imposti come protagonisti di un evento che tradizionalmente ha celebrato la bellezza femminile.

Nel 2025, il red carpet di Cannes ha imposto nuove regole, vietando ufficialmente la nudità “per ragioni di decenza”. Una norma che, sulle donne, ha avuto l’effetto di spegnere l’originalità: niente spacchi, niente trasparenze, e spesso, nessuna vera idea di stile. Eppure, paradossalmente, lo stesso dress code ha avuto un effetto opposto sulla moda uomo di Cannes 2025. I divi hanno riscoperto il piacere di vestirsi e di raccontarsi: a rubare la scena alle attrici quest’anno è stato un profilo maschile più coperto ma anche molto glamour, spesso interessante. Decenza e doppio standard: una norma che fa discutere... 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Come gli uomini si sono presi la scena sul red carpet di Cannes 2025

Cannes 2025, Tom Cruise sul red carpet - Mercoledì 2025, Tom Cruise ha sfilato nuovamente sul celebre red carpet del Festival di Cannes, tre anni dopo il trionfo di ‘Top Gun: Maverick’. continua a leggere

Uomini e Donne: Rosanna si prende la scena tra nuove coppie, frecciatine e dichiarazioni sorprendenti - Nel parterre del trono over di Uomini e Donne, Rosanna si è imposta come una delle protagoniste più discusse e seguite di questa stagione. La sua ... Come scrive dailynews24.it

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Morena prende Francesco per sfinimento! - Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 23 maggio 2025 su Canale 5, Morena Farfante alla fine convince Francesco a fare il grande passo. Si legge su msn.com

Uomini e Donne anticipazioni: Gemma Galgani si prende la rivincita su Arcangelo - Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Gemma Galgani si prende una rivincita su Arcangelo nelle ultime puntate della stagione. Da ilsipontino.net