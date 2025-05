Come cambia il tabellone di Musetti al Roland Garros con l’eliminazione di Fritz | fuori la tds più alta del suo spicchio

L'eliminazione di Taylor Fritz, testa di serie numero 4, dal Roland Garros 2025 segna un cambiamento significativo nel tabellone di singolare maschile, aprendo nuove opportunità per i concorrenti. Il tedesco Daniel Altmaier ha sconfitto Fritz in quattro set, destabilizzando il seeding e influenzando il percorso di altri tennisti, come Lorenzo Musetti. Esploriamo come questa vittoria impatti il cammino del giovane italiano nel prestigioso torneo.

L’eliminazione odierna più blasonata nel tabellone di singolare maschile del Roland Garros 2025 di tennis è senza dubbio quella dello statunitense Taylor Fritz, numero 4 del seeding, estromesso dal tedesco Daniel Altmaier, vittorioso in quattro set con lo score di 7-5 3-6 6-3 6-1. Il nordamericano in sede di sorteggio era stato inserito nella parte bassa del tabellone ed era l’avversario teorico nei quarti di finale di Lorenzo Musetti, che ora potrebbe trovarsi davanti un cammino ancora più favorevole, dato che sono uscite di scena al primo turno diverse teste di serie. Oltre allo statunitense, infatti, sono stati eliminati anche il suo connazionale Brandon Nakashima (28), possibile rivale di Musetti al terzo turno, ed il ceco Tomáš Machá? (21), possibile avversario dell’azzurro agli ottavi, dove invece il toscano potrebbe trovarsi di fronte il danese Holger Rune (10)... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Come cambia il tabellone di Musetti al Roland Garros con l’eliminazione di Fritz: fuori la tds più alta del suo spicchio

