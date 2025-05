Coltelli bastone e irruzione nel cortile donna con tre figli terrorizzata da un 61enne a Gallipoli

A Gallipoli, un professionista di 61 anni è stato arrestato per atti persecutori nei confronti di una donna con tre figli, dopo un'irruzione nel suo cortile armato di coltelli e bastone. L'incidente ha lasciato la donna terrorizzata, e le indagini hanno rivelato l'uso di strumenti informatici per perseguitarla. Un triste episodio che solleva interrogativi sulla sicurezza e la protezione delle vittime di stalking.

