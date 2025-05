Colpo con esplosivo il bancomat salta in aria – Video

Un audace colpo al bancomat ha scosso Magenta, in provincia di Milano, dove malviventi, utilizzando un'auto rubata, hanno fatto esplodere il dispositivo situato nella filiale del Banco di Desio. Equipaggiati con passamontagna e una luce frontale, i criminali hanno agito con rapidità, fuggendo dopo l'esplosione che è stata immortalata dalle telecamere di sorveglianza. L'episodio ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza nella zona.

(Adnkronos) – Con un'auto rubata, raggiungono il bancomat della filiale del Banco di Desio in via Mazzini a Magenta (Milano). Passamontagna e luce sulla fronte, inseriscono l'esplosivo nello sportello e lo fanno esplodere, allontanandosi di corsa. Le telecamere all'esterno della banca riprendono tutta la scena, quelle interne immortalano i danni provocati dalla deflagrazione nell'istituto. I . L'articolo Colpo con esplosivo, il bancomat salta in aria – Video proviene da Il Difforme... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

