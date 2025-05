Colpo con esplosivo il bancomat salta in aria – Video

Un gruppo di malviventi ha fatto saltare in aria un bancomat della filiale del Banco di Desio a Magenta, utilizzando un'esplosivo e un'auto rubata per l'operazione. Il colpo, immortalato dalle telecamere di sicurezza, ha suscitato allerta nella comunità. Scopri di più sui dettagli dell'accaduto e sulle indagini in corso.

(Adnkronos) – Con un'auto rubata, raggiungono il bancomat della filiale del Banco di Desio in via Mazzini a Magenta (Milano). Passamontagna e luce sulla fronte, inseriscono l'esplosivo nello sportello e lo fanno esplodere, allontanandosi di corsa. Le telecamere all'esterno della banca riprendono tutta la scena, quelle interne immortalano i danni provocati dalla deflagrazione nell'istituto. I ... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

