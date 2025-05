Colpo alla Pasticceria Del Sole di Sant’Ilario Danneggiamenti e rubato il fondocassa | si indaga

Colpo audace alla pasticceria del Sole di Sant'Ilario d'Enza: nella notte, i ladri hanno danneggiato il locale e portato via il fondocassa. L'allerta è scattata dopo le quattro, quando un passante ha udito rumori sospetti. Le forze dell'ordine sono già al lavoro per indagare sull'accaduto e identificare i responsabili di questo furto, che segna un nuovo attacco agli esercenti locali.

Ladri in azione, ieri notte a Sant'Ilario d'Enza, dove è stato preso di mira, ancora una volta, un esercizio commerciale: la pasticceria del Sole di via Rossellini. L'allarme è scattato poco dopo le quattro. È stato un passante a notare dei rumori sospetti provenire da un negozio adibito a pasticceria, in via Allende. Sono stati chiamati i carabinieri, giunti poco dopo sul posto indicato. I militari hanno verificato che persone, ancora ignote, avevano infranto la vetrata della porta d'ingresso per poi entrare nel locale pubblico allo scopo di impossessarsi del denaro del fondo cassa, per un bottino al momento quantificato in un centinaio di euro...