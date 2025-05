Colpo a mano armata in villa Nel bottino non solo tremila euro ma anche pistole da collezione

Una rapina a mano armata ha scosso una tranquilla villa, dove un’operazione pianificata ha fruttato ai banditi non solo tremila euro, ma anche rare pistole da collezione. La precisione con cui hanno agito suggerisce un colpo su commissione, alimentando i sospetti di una lunga preparazione. I malviventi sapevano esattamente dove colpire, approfittando della vulnerabilità dell'anziano imprenditore nella notte tra sabato e domenica.

Il sospetto è quello di un colpo su commissione, pianificato da tempo. Tra i primi indizi, il fatto che i banditi sapessero che in casa c'era un'ingente somma di denaro. Rapina a mano armata in piena notte, tra sabato e domenica, nella villa di un anziano imprenditore. Il bottino è di tremila euro in contanti, due pistole da collezione regolarmente detenute e forse anche un paio di Rolex preziosi. In azione tra le una e le due nella villetta di strada Santa Filomena, prima periferia cittadina, una banda composta da almeno quattro persone. In tre, incappucciati, coi volti travisati e armati di pistole (secondo gli investigatori forse del tipo "giocattolo"), hanno saltato facilmente la recinzione e si sono introdotti in casa forzando una porta-finestra sul retro...

Cosa riportano altre fonti

