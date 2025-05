colore diligenza e vivacità quattro eventi per celebrare giorgio vasari

In occasione del 450° anniversario della morte di Giorgio Vasari, l’associazione culturale Paradise for Artists presenta "Colore, Diligenza e Vivacità". Il 30 maggio 2025, presso la sede del Quartiere di Porta del Foro, si inaugurerà una serie di quattro eventi dedicati a celebrare l'eredità dell'artista, attraverso momenti di approfondimento e riflessione sulla sua straordinaria influenza nell'arte.

Venerdì 30 maggio 2025, alle ore 17, nella sede del Quartiere di Porta del Foro si inaugura “Colore, Diligenza e Vivacità”. A chiusura delle manifestazioni per l’anniversario dei 450 anni dalla morte di Giorgio Vasari, l’associazione culturale Paradise for Artists organizza – in collaborazione... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it