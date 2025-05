Colore Diligenza e Vivacità Quattro eventi ad Arezzo per celebrare Giorgio Vasari

Arezzo celebra il genio di Giorgio Vasari con “Colore, Diligenza e Vivacità”, una serie di quattro eventi in programma per il 30 maggio. L'inaugurazione avverrà alle 17 presso la sede del Quartiere di Porta del Foro, conclusendo le commemorazioni per il 450° anniversario della sua morte. L'iniziativa, curata dall'associazione culturale Paradise for Artists, promette di rivivere l'eredità artistica del celebre artista aretino.

Arezzo, 26 maggio 2025 – Venerdì 30 maggio, alle 17, nella sede del Quartiere di Porta del Foro si inaugura "Colore, Diligenza e Vivacità". A chiusura delle manifestazioni per l'anniversario dei 450 anni dalla morte di Giorgio Vasari, l'associazione culturale Paradise for Artists organizza – in collaborazione con Associazione Cultori d'Arti - Arezzo (fondata dagli antiquari Paola Cardelli e Pierluigi Massimo Puglisi), Quartiere di Porta del Foro, Circolo Artistico, Casa d'aste Guidoriccio, VI DA Studios, Villicana Gallery e con la partecipazione di tanti commercianti di via San Lorentino e via Cavour – quattro eventi che si terranno ad Arezzo dal 30 maggio al 27 giugno prossimi...