Colonia di topi di enormi dimensioni a pochi passi dalla scuola|VIDEO

A pochi passi dalla scuola Ten. Castaldo di piazza Ciampa, nel centro storico di Afragola, una docente ha documentato un’imponente colonia di topi. Numerosi roditori sono usciti da un buco nei pressi di un appezzamento di terreno, destando preoccupazione tra i passanti e sollevando interrogativi sulla sicurezza sanitaria e l’igiene in zona. Questo episodio ha immediatamente sollevato l'attenzione della comunità locale e delle autorità competenti.

Una colonia di topi di enormi dimensioni è stata ripresa da una docente mentre si stava recando per prendere servizio presso la scuola Ten. Castaldo di piazza Ciampa nel cuore del centro storico di Afragola. L'allegra famiglia di roditori è fuoriuscita da un buco nei pressi di un appezzamento di... 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Colonia di topi di enormi dimensioni a pochi passi dalla scuola|VIDEO

La colonia di topi ha trovato rifugio in un angolo di Brera: con il buio si moltiplicano gli avvistamenti nel centro di Milano - Per un quartiere come Brera, antico ed elegante, fatto di viuzze e sampietrini, la frequentazione dei topi può sembrare inappropriata. Eppure, i ratti, nel cuore del centro storico di Milano ... Si legge su milano.repubblica.it