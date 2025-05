Colloquio tra Trump e von de Leyen dazi del 50% all' Ue rinviati al 9 luglio

In un recente colloquio telefonico, il presidente americano Donald Trump ha annunciato il rinvio dei dazi del 50% sull'Unione Europea, precedentemente fissati per il primo giugno. Accogliendo la richiesta della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, Trump ha concordato una nuova scadenza per il 9 luglio, evidenziando l'importanza del dialogo tra le due parti per le relazioni commerciali future.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen "mi ha chiamato e mi ha chiesto un'estensione rispetto alla scadenza del primo giugno" per i dazi al 50%. "Ha chiesto il 9 luglio e ho accettato", ha dichiarato il presidente americano Donald Trump. "Ottima telefonata con Trump. L'Ue e gli Stati Uniti condividono le più importanti e strette relazioni commerciali del mondo. L'Europa è pronta...

