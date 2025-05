Colleferro il nuovo hub logistico Unieuro è realtà 100 nuovi posti di lavoro entro il 2026 foto

Colleferro segna un passo importante verso il futuro con l'apertura del nuovo hub logistico di Unieuro S.p.A. Inaugurato oggi, il mega stabilimento porterà 100 nuovi posti di lavoro entro il 2026, consolidando la posizione dell'azienda come leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici. Scopri di più su questo progetto e le sue implicazioni per la comunità locale.

Come vi avevamo annunciato nei giorni scorsi il polo logistico di Colleferro continua ad espandersi ed in mattinata c'è stato il taglio del nastro del nuovo mega stabilimento di Unieuro S.p.A., il leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici per numero di punti vendita... 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Colleferro, il nuovo hub logistico Unieuro è realtà. 100 nuovi posti di lavoro entro il 2026 (foto)

