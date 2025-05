Colleferro Controlli dei Carabinieri Due persone denunciate tre segnalate per droga alla Prefettura un Daspo Willy e un Daspo Urbano

COLLEFERRO – Intensificati i controlli dei Carabinieri della Compagnia locale, che hanno portato a significative operazioni nel fine settimana. Due individui sono stati denunciati, mentre tre sono stati segnalati alla Prefettura per possesso di sostanze stupefacenti. Inoltre, sono stati emessi un “Daspo Willy” e un Daspo urbano, a testimonianza dell'impegno delle forze dell'ordine nella lotta alla criminalità e nel mantenimento della sicurezza pubblica.

Cronache Cittadine COLLEFERRO – Proseguono senza sosta i servizi preventivi dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro che, negli ultimi giorni, hanno effettuato L'articolo Colleferro. Controlli dei Carabinieri. Due persone denunciate, tre segnalate per droga alla Prefettura, un “Daspo Willy” e un “Daspo Urbano” Cronache Cittadine... 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro. Controlli dei Carabinieri. Due persone denunciate, tre segnalate per droga alla Prefettura, un “Daspo Willy” e un “Daspo Urbano”

Colleferro | Artena | Valmontone | Segni. Controlli straordinari dei Carabinieri. Sette persone denunciate ed una segnalata per droga - Per ridurre le liste d’attesa ora la Regione si rivolge anche i carabinieri del Nas ... Agenzie di tutela della salute (Ats) e Nas per: controlli mirati sul territorio; attività di monitoraggio ... informazione.it scrive

Colleferro, sequestrano un minore rom per motivi razziali: arrestati due uomini - Due uomini di 32 e 26 anni sono stati posti agli arresti domiciliari dai carabinieri di Colleferro, su ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma. Sono gravemente indiziati di sequestro di persona, ... Da canaledieci.it

Spaccio, più controlli dei carabinieri. “Ma il consumo di droga è enorme” - Parla il comandante Millul. “Abbiamo battuto la Bolognina, in piazza XX Settembre è ricominciata una certa attività” ... Come scrive bologna.repubblica.it