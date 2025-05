Collassa ubriaco in strada in pieno centro | nel borsello due coltelli da 25 cm

Sabato sera, in pieno centro a Como, una volante della polizia è intervenuta in via Cinque Giornate dopo diverse segnalazioni su un uomo riverso a terra. Il 38enne, in evidente stato di ubriachezza, è stato trovato con due coltelli da 25 cm nel borsello, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza pubblica e sull’uso di armi bloccate in situazioni di vulnerabilità.

Intorno alle 20 di sabato sera, una volante della polizia di stato è intervenuta a Como in via Cinque Giornate a seguito di numerose segnalazioni che indicavano la presenza di un uomo riverso a terra e privo di conoscenza. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato il 38enne in evidente stato...

