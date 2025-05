Coldiretti premia i Cuochi contadini | tra loro due imprenditori ravennati

Coldiretti ha premiato i cuochi contadini, riconoscendo l'impegno di talentuosi imprenditori agrituristici, tra cui due ravennati. Anna Lisa Sangiorgi dell’Agriturismo Calderino di Sarna e Stefano Gardi dell'agriturismo Il Biancospino di Ravarino (Mo) si sono distinti nel percorso formativo "Cuoco Contadino" in Emilia-Romagna, evidenziando l'importanza della tradizione culinaria e della sostenibilità agricola nella valorizzazione dei prodotti locali.

Ci sono anche due ravennati tra i premiati all'agriturismo Il Biancospino di Ravarino (Mo) con gli imprenditori agrituristici che hanno completato il percorso del "Cuoco Contadino", di Coldiretti Emilia-Romagna. Si tratta di Anna Lisa Sangiorgi dell’Agriturismo Calderino di Sarna e Stefano Gardi... 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Coldiretti premia i "Cuochi contadini": tra loro due imprenditori ravennati

Coldiretti, diploma per 13 nuovi cuochi contadini: uno è piacentino - Cresce la rete dei cuochi contadini di Coldiretti Emilia Romagna: sono stati infatti conferiti i diplomi ai tredici imprenditori agrituristici che hanno ... 🔗Secondo piacenzasera.it

Euroflora, la soddisfazione di Coldiretti: “Riconoscimento di pubblico che premia il lavoro dei contadini liguri” - Genova. Numerosi premi conquistati, un bosco che respira, piante anti-inquinamento e la biodiversità della Riviera Ligure hanno già conquistato il folto pubblico: Coldiretti Genova fa un primo ... 🔗Da msn.com

Carnevale 2025, gli italiani fanno il pieno di chiacchiere: spesa record da 220 milioni - A stimarlo è la Coldiretti in occasione della grande ... Al lavoro anche i cuochi contadini impegnati a mostrare dal vivo ai cittadini le ricette e i trucchi per preparare al meglio i dolci ... 🔗Come scrive affaritaliani.it