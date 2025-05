Col Suv investe passante che lo invitava a rallentare

A Nettuno, sul litorale romano, un passante è stato investito da un SUV mentre invitava il conducente a rallentare la corsa. L’autista, un ragazzo romeno di 25 anni, ha reagito minacciando di morte la vittima prima di colpirlo con il veicolo. L'uomo è stato arrestato dalla polizia e dovrà affrontare gravi accuse legate all'incidente.

