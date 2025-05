Cocaina in auto durante controllo due condanne

Due uomini di Nocera Inferiore sono stati condannati a un anno e 4 mesi e 9 mesi di reclusione, dopo essere stati sorpresi dalla polizia con della cocaina in auto, dopo aver venduto una dose a un assuntore. La condanna è stata emessa in seguito a un'operazione antidroga avvenuta a marzo, evidenziando l'impegno delle forze dell'ordine nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti.

Furono beccati con qualche grammo di cocaina in auto, dopo aver venduto una dose ad un assuntore. Doppia condanna - 1 anno e 4 e 9 mesi di reclusione - per i due imputati, di Nocera Inferiore, coinvolti a marzo scorso in un'operazione antidroga della polizia.

