Cobolli Gigli | proseguire con Tudor rivalutare Vlahovic e investire sui giovani della Juventus

Nell'attuale fase di trattative per la prossima stagione, la Juventus deve prendere decisioni cruciali per il futuro. Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente, ha suggerito di confermare Igor Tudor come allenatore, mentre propone di rivalutare Dusan Vlahovic e investire nei giovani talenti della squadra. Esploriamo le implicazioni di queste scelte strategiche per il club bianconero.

Nel clima delle trattative in vista della prossima stagione, la Juventus si trova a dover fare scelte importanti sia in panchina sia sul mercato. L'ex presidente Giovanni Cobolli Gigli ha recentemente espresso la propria opinione, auspicando di mantenere Igor Tudor alla guida della squadra e di tenere in rosa il centravanti Dusan Vlahovic.

