CMO Ozzano domina Virtus Medicina nella prima delle finali di serie C

Nella prima finale di Serie C, il CMO Ozzano ha espresso una prestazione straordinaria, dominando la Virtus Medicina con un netto 101-75. Con un gioco corale e attacchi efficaci, Ozzano ha evidenziato le qualità individuali di Carnovali, autore di 29 punti, regalando ai tifosi una vittoria memorabile. La Virtus, nonostante gli sforzi di Corcelli e compagni, non è riuscita a contrastare la forza avversaria.

Cmo Ozzano 101 Virtus Medicina 75 CMO: Carnovali 29, Odah 15, Murati 12, Folli 10, Bianco 9, Diambo 9, Landi 5, Usman 4, Renzi 3, Scapinelli 3, Margelli 2, Parenti. All. Grandi. VIRTUS MEDICINA: Corcelli 18, Cattani 12, Morara 12, Zambon 11, Francesconi 6, Iattoni 6, Masrè 5, Zanetti 5, Cappellotto, Ricchi Lucci, Iocolano ne, Sabattani ne. All. Bettazzi. Arbitri: Saraceni e Moro. Note: parziali: 29-20; 59-37; 78-57. È totale dominio del Cmo Ozzano il primo capitolo delle finali di serie C (girone G), penultimo atto prima della finale di Conference con in palio tre posti nella futura B Interregionale: a farne le spese è la corazzata Virtus Medicina, che mercoledì alle 21 riceverà gli ozzanesi per gara-due e con un solo possibile risultato per forzare la serie alla ‘bella’ (l’eventuale gara-tre si giocherebbe l’1 giugno alle 19,30 al PalaFerrari di Castel San Pietro Terme)... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - CMO Ozzano domina Virtus Medicina nella prima delle finali di serie C

Le notizie più recenti da fonti esterne

Playoff Serie C: Francesco Francia e Cmo Ozzano avanzano alle semifinali - Francesco Francia e Cmo Ozzano avanzano alle semifinali dei playoff di Serie C. Virtus Medicina attende l'esito di Molinella-Scandiano. Già tre responsi su 4 arrivano dai playoff di serie C ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Serie c, il cmo di grandi non fa sconti con cinque ragazzi in doppia cifra: carnovali, bianco, kissima, odah e folli. Corcelli e Iattoni da favola: così la Virtus Medicina ... - È la Virtus Medicina la regnante della decima di ritorno del campionato di serie C, coi gialloneri che nel big match piegano la corazzata Francesco Francia ponendo fine a una striscia positiva di ... Segnala msn.com

Basket serie C: la Virtus Medicina tiene bene il passo. Cmo, undicesima gioia di fila - La classifica: Cmo Ozzano 22; Virtus Medicina 18; Scandiano, Molinella e Lg Competition 16; Francesco Francia 14; Cvd Casalecchio e Cmp Granarolo 10; Argenta, Vignola, Sg Fortitudo e Arena 6 ... Lo riporta msn.com

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – ORASI’ RAVENNA 83-74 (24-23, 48-35; 65-54) GARA2 SEMIFINALE