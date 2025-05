Claudio Ranieri | L’Ultima Standing Ovation Ad Un Grande Uomo del Calcio

Claudio Ranieri, un'icona del calcio, ha ricevuto ieri l'ultima standing ovation in un emozionante addio alla sua carriera da allenatore. Con la Roma che chiude con una vittoria a Torino, conquistando il quinto posto e la qualificazione in Europa, MondoUomo.it rende omaggio a un grande uomo che ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore dei tifosi e nella storia del calcio.

