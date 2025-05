Classifica Sole 24 Ore | Lecco è la città ideale dei bambini grazie a sport e istruzione

Lecco si conferma come la provincia italiana ideale per i bambini, secondo l'indagine 2025 sulla 'Qualità della vita' del Sole 24 Ore. Presentata al Festival dell'Economia di Trento, la ricerca evidenzia come la città brilli per opportunità sportive e educative, rendendola un ambiente favorevole per la crescita e lo sviluppo dei più piccoli. Un risultato che sottolinea l'importanza di investire nel futuro delle nuove generazioni.

Lecco – E’ Lecco la provincia italiana ideale per i bambini. A certificarlo è l'indagine 2025 sulla 'Qualità della vita' del Sole 24 Ore per indici generazionali, presentata ieri domenica 25 maggio al Festival dell'Economia di Trento. Per quanto riguarda la fascia ‘ Bambini’ (0-14 anni), la provincia di Lecco si classifica al primo posto davanti a Siena e Aosta. Per quanto riguarda i ‘Giovani’ (18-35 anni) il podio è formato da Gorizia, Bolzano e Cuneo mentre nella fascia ‘Anziani’ (over 65) la classifica dice Bolzano, Treviso e Trento. Gli indicatori. Lecco è dunque la provincia ideale per i bambini, secondo i dati raccolti dal Sole 24 Ore che raccontano la qualità della vita dei più piccoli su base territoriale... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Classifica Sole 24 Ore: Lecco è la città ideale dei bambini, grazie a sport e istruzione

Qualità della vita degli anziani, Treviso è seconda nella classifica del Sole 24 Ore - TREVISO - La Marca conquista il secondo posto nella classifica 2025, relativa al 2024, sulla qualità della vita per gli over 65, stilata dal Sole 24 Ore. Con un punteggio di 626, ... Lo riporta msn.com

Qualità vita per giovani del Sole 24 Ore, Gorizia in testa - Gorizia si conferma in testa per la Qualità della vita dei giovani, secondo la classifica stilata da Il Sole-24 Ore. Gorizia replica il successo del 2024. (ANSA) ... Riporta ansa.it

Qualità della vita, Bolzano e Trento al top per gli over 65. Lo dice l'indagine del Sole 24 Ore - C'è molto Nord Est nelle tre top ten sulla qualità della vita per fasce d'età che misurano il benessere di anziani, giovani e bambini sul territorio italiano ... Si legge su rainews.it