Clara senza trucco | anticipa l’estate col cappello di paglia da quasi 200 euro

Clara, senza trucco e con un cappello di paglia dal prezzo suggestivo di quasi 200 euro, si prepara all'estate. Recentemente in viaggio con le amiche, ha sfruttato le splendide giornate al mare per abbracciare la bellezza naturale. Scopri di più su questo look fresco e sui trend estivi che stanno per arrivare!

Clara si è concessa un viaggio con le amiche durante l'ultimo weekend e ha approfittato delle belle giornate per andare al mare. Quale migliore occasione di questa per mostrarsi senza trucco e con uno dei must dell'estate?... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Clara senza trucco: anticipa l’estate col cappello di paglia da quasi 200 euro

Clara Rossignoli sparita nel nulla: la lite, il buio, la denuncia in ritardo. Un mistero senza risposte a Verona - Clara Rossignoli, 79enne scomparsa nel nulla a Porto di Legnago, Verona, tra l’8 e il 9 aprile, resta un mistero irrisolto. continua a leggere