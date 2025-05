Civitanovese | Settimana Cruciale per la Decisione del Patron Profili

È tutto nelle mani del patron Profili l'avvenire della Civitanovese. Anche se l'attesa sulle sorti dei rossoblù è diventata a tratti snervante, questa settimana potrebbe essere quella buona per sbrogliare la matassa. O almeno questa è la speranza. Infatti, come già è stato spiegato, oggi dovrebbe essere messa nero su bianco la famosa proposta del consorzio di imprenditori laziali intenzionati a rilevare la compagine societaria. Agli indirizzi societari di posta elettronica, dovrebbe giungere una lettera in cui saranno palesate la cifra economica, l'identità della realtà proponente, le caratteristiche del progetto e quant'altro...

