Civitanova Marche | oggi ore 15 workshop B2B all’Eurosuole Forum

Oggi, alle ore 15, il World Wide Business 2025 prende vita all'Eurosuole Forum di Civitanova Marche. Questo workshop B2B si svolge in un contesto unico, celebrando il decennale del Premio Renato Cesarini, dedicato all’indimenticabile personaggio marchigiano. Un'opportunità imperdibile per professionisti e imprenditori di networking e collaborazione, in un evento che unisce innovazione e tradizione.

E' il giorno del World Wide Business 2025, interessante workshop in programma alle ore 15 nella splendida cornice dell' Eurosuole Forum di Civitanova Marche (Macerata). In occasione del Decennale del Premio Renato Cesarini (che celebra al meglio l'indimenticato personaggio marchigiano inventore della 'Zona Cesarini'), una rilevante occasione di networking tra professionisti, manager e imprenditori di rilievo nel panorama nazionale e internazionale. L'obiettivo del workshop B2B, al di là della promozione del territorio marchigiano (uno dei pilastri internazionali per quello che riguarda il settore manufatturiero), è proprio quello di avviare un confronto aperto tra realtà diverse nonché avviare connessioni autentiche...

