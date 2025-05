Cipriano contro Nargi | Spettacolo deprimente la sindaca venga in Consiglio e riferisca

Il dibattito politico ad Avellino si intensifica dopo la revoca di tre assessori da parte della sindaca Laura Nargi. Luca Cipriano, capogruppo del Partito Democratico, si esprime sulla questione, definendo la situazione uno "spettacolo deprimente" e chiedendo un chiarimento in consiglio comunale. Le tensioni tra le varie fazioni continuano a sollevare interrogativi sul futuro dell'amministrazione locale.

AVELLINO – Non si placa il dibattito politico seguito alla revoca di tre assessori da parte della sindaca Laura Nargi. Dopo le dure dichiarazioni del consigliere Antonio Gengaro, arriva anche la presa di posizione di Luca Cipriano, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale, che...

Crisi Comune di Avellino, Cipriano: "Nargi ha fatto bene a scusarsi. La città è ferma" - La crisi politica che ha attraversato la nostra cittĂ ha portato a una netta frattura all'interno della maggioranza, ora divisa in due fazioni opposte. 🔗continua a leggere

