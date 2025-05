Cinque voli a settimana e scalo deserto | l’aeroporto di Comiso tra le proteste dei cittadini e l’ansia dei lavoratori

All’aeroporto Pio La Torre di Comiso, un futuro incerto si fa sentire attraverso cinque voli settimanali e un terminal deserto. Tra le proteste dei cittadini e l’ansia dei lavoratori, il Comitato per la difesa e lo sviluppo dello scalo ha lanciato un grido d’allerta. La situazione è diventata così critica da essere paragonata a un "albergo a ore", un simbolo della decadenza di un hub fondamentale per la Regione.

" Un albergo a ore ". Così i componenti del Comitato per la difesa e lo sviluppo dell' aeroporto Pio La Torre di Comiso, nel ragusano, hanno definito lo "scalo degli Iblei" documentandone a più riprese la morte, celebrata simbolicamente e provocatoriamente il 15 maggio scorso con la deposizione di un mazzo di fiori all'ingresso della struttura. "Dopo due anni di annunci e proclami da parte della politica – afferma Antonio Prelati, referente del Comitato – troviamo un aeroporto con massimo 5 voli la settimana, bar e uffici chiusi o aperti solo sporadicamente. Insomma, questo non è più un aeroporto, ma un aeromorto...

