Cinque sì contro caporalato e sfruttamento in piazza il presidio a favore dei Referendum | Video

Il presidio contro il caporalato e lo sfruttamento si mobilita per sostenere i cinque referendum in programma l'8 e 9 giugno. Sebbene il quesito sulla cittadinanza appaia distaccato dal tema lavorativo, la Flai Cgil sottolinea l'interconnessione, evidenziando l'importanza di unire diritti e giustizia sociale nel settore agroalimentare. Un video documenta le voci e le storie di chi lotta per un lavoro dignitoso e sicuro.

Dei cinque referendum per i quali si voterà l'8 e il 9 giugno apparentemente quello sulla cittadinanza sembra essere l'unico che non è legato ai temi del lavoro. In realtà è proprio su questo quesito che la Flai Cgil ha improntato la propria campagna referendario. Il settore agroalimentare...

